Son Dakika Haberleri: Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor

Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor

41 dakika önce

Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:01 Kaynak: Youtube

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