Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor
41 dakika önce
Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:01 Kaynak: Youtube
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