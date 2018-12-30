Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor
31 dakika önce
Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.
Erzincan
'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:10
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