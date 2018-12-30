Son Dakika Haberleri: Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor

Erzincan Depremi Unutmuyor; Yaralar 79 Yıldır Kapanmıyor

31 dakika önce

Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor.

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Erzincan'da 79 yıl önce yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin civarında insanın yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin acısı dinmiyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:10 

Erzincan, Dünya
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