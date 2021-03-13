Erzincan depreminde hayatını kaybedenler 29. yılında anıldı - Son Dakika

Erzincan'da, 29 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi, törenle anıldı.

Erzincan Belediyesince, 13 Mart 1992'de meydana gelen depremin 29. yılı dolayısıyla Terzibaba Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşların hazır bulunduğu anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

"Hedef 157 bin Erzincanlı'ya deprem eğitimi vermek"

Törende bir konuşma yapan Vali Makas, bu musibetten nasihatler çıkarıldığını söyledi.

Kızılay ve Hocabey Mahallesi'nde Erzincan Belediyesince kentsel dönüşüm başlatıldığını ifade eden Vali Makas, TOKİ kanalı ile Merkez Çarşısı ve bazı mahallelerde de bunun sürdürüleceğini belirtti.

Vali Makas şu değerlendirmede bulundu:

"Biliyorsunuz 2021 afet bilincini artırma ve afet eğitim yılı olarak belirlendi. Bu noktada can Erzincan'ımızda 12 bin 700 vatandaşımıza ve kamu görevlimize afet esnasında ne yapılır, sonrasında nasıl bir hizmet yürütülür gibi eğitiler veriyoruz. Hedef 157 bin Erzincanlı kardeşimize bunu ulaştırmak deprem öncesinde esnasında ve sonrasında ne yapacağı noktasında hazırlıklar noktasında eğitimler vermek."

AK Parti Erzincan Milletvekili Karaman da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremin herkesin ortak acısı olduğunu ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

TBMM'de kurdukları deprem komisyonu kanalıyla çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Karaman, "Deprem komisyonu Elazığ'da son depremleri inceliyor. Bu depremlerin sonucunda nasıl tedbirler alacaksak bunları belirleyecekler. ve buradan büyük bir ihtimalle, dün bir toplantıda bahsettiğimiz depreme dayanıksız, eve girme yasağı gelecek. Dolayısıyla Türkiye'de artık depremle birlikte yaşamayı öğrenmek için var gücümüzle çalışacağız."diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır da "Bugün hüzünlüyüz ama oturup kaderimize de ağlamayacağız. Elhamdülillah şehrimiz depremin izlerini silmiştir. Bundan sonra alınan tedbirlerle bu tür hadiselerin yaşanmaması adına biz insanoğlu olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Aksun da 13 Mart 1992 Erzincan depreminde yaşanılan hüzünlü günleri anlatarak, "Depremde yıkılan binaların çoğunun arızası vardı. Kendiliğinden ve bizim maalesef insanoğlunun eliyle kırılmış, sökülmüş kirişleri, sıkıştırılmış, makyajlanmış birtakım binalarıyla 1983 depreminde yara alan evlerimiz yıkıldı ve 1992 yılında bu evlerin altında bu iş yerlerinin altında 653 canımız maalesef rahmeti rahmana kavuştu." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Vali Makas ve beraberindekiler, depremde hayatlarını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.