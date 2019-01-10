Erzincan Doğum Sancısı Tutan Kadın Askeri Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi
1 saat önce
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kalecik Köyü'nde doğum sancısı tutan kadın için karla mücadele ve 112 ekipleri seferber oldu.
Erzincan
'ın Tercan
ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kalecik
Köyü'nde doğum sancısı tutan kadın için karla mücadele ve 112 ekipleri seferber oldu. Hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Tercan ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Kalecik Köyü'nde yaşayan yaşındaki Dilek Şahin
'in doğum sancısı başlayınca köy yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle durum 112 ekiplerine bildirildi. Özel idare ekipleri ve 112 paletli ambulansı ile yola çıkan ekipler, yer yer 2 metreye ulaşan karın içerisinde 5 saat süren çabanın ardından köye ulaştı. Hamile kadının sancılarının artması üzerine bölgeye askeri helikopter çağırıldı. Fırtınalı havada gece saatlerinde köye ulaşan askeri helikopter köyün girişine indi. Şahin ve yakınları helikopterle, Erzurum Nene Hatun
Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede gece saatlerinde doğum yaptığı öğrenilen Dilek Şahin'in 1 erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:59 Kaynak: DHA
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