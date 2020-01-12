Erzincan drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti - Son Dakika

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Erzincan drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti
21 dakika önce
Drone saldıran köpek izleyenleri gülümsettiERZİNCAN Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut isimli köpeğin drone ile kovalamacası izleyenleri gülümsetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
Drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti
ERZİNCAN Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut isimli köpeğin drone ile kovalamacası izleyenleri gülümsetti.
Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin habercilerin dronuna saldırısı renkli görüntüler oluşturdu. Kayak merkezini havadan görüntüleyen drone sürekli takip eden ve yakalamak için üzerine zıplayan köpeğin o anları izleyenleri gülümsetti. Dronenin yere inmesine bir türlü fırsat vermeyen 'Bulut' drone operatörünün cihazı havada yakalamasına rağmen bir süre daha takip etti.
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