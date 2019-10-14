Erzincan eğitimde çağ atlıyor

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Özel Eğitim İyileştirme projesi kapsamında Erzincan'da 2019 yılında yapılan toplam tutarı 349 Bin 929 TL olan tam donanımlı yeni atölyeler hakkında bilgi verdiler.



Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır konuyla ilgili olarak yaptıkları yazılı basın açıklamasında; "Özel Eğitim İyileştirme projesi kapsamında 2019 yılında yapılan toplam tutarı 349 Bin 929 TL olan tam donanımlı yeni atölyelerimiz; El Sanatları Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Atölyeleri Erzincan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu'na kazandırılmıştır.



Engelsiz Eğitim kapsamında Turkcell firması tarafından 2017 yılında yapılan tam donanımlı Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi Erzincan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hizmetine sunulmuştur. Erzincan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu, şu anda tam donanımlı dört atölye ile Türkiye'de sayılı okullardan biri oldu. Atölyelerde 13 Öğretmen nezaretinde 70 öğrenci eğitim görmekte olup, öğrenciler kişisel ve mesleki becerilerine katkı sunularak mezun olduktan sonra istihdam sağlanmasında öğrencilere fayda sağlanmaktadır. Ayrıca 2017 yılında ERASMUS + KA102 projesi kapsamında Mobilya ve iç mekan tasarımı atölyesinde eğitim gören 10 öğrencinin İngiltere/Dudley kentinde 2 hafta stajı sağlandı.



2018 yılında ERASMUS+ KA102 projesi kapsamında Yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde eğitim gören 10 öğrencinin (özel aşçılar) İngiltere/Dudley kentinde 3 hafta staj yapmaları sağlandı. 2019 Çağrı döneminde kabul edilen ERASMUS+ KA102 projesi ile de ileriye dönük açılması planlanan kat hizmetleri atölyesi alanında 10 öğrencinin staj yapmaları sağlanacak. Ayrıca Erzincan Sümer Özel Eğitim Meslek Okulu üç yıl üst üste ERASMUS+ projesini kabul ettirerek akreditasyon başvurusu yapmaya hak kazandı" ifadelerini kullandılar. - ERZİNCAN