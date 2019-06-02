ERZİNCAN El feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdi

El feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdi
TCDD Erzincan
İşletme Müdürü Kenan Aydın
'ın el feneri ile başladığı eski demiryolu malzemelerini toplama sevdası, makam odasını müzeye çevirdi. Türkiye
'nin dört bir yanından 8 yılda 200'e yakın eski malzeme toplayan Aydın, bunları misafirlerine sergiliyor.
TCDD Erzincan İşletme Müdürlüğü'ne 2011 yılında atanan 52 yaşındaki Kenan Aydın, odasını adeta müzeye çevirdi. El feneri ile demiryollarına ait malzemeleri toplamaya başlayan Kenan Aydın, Kars
, Samsun
, Kayseri
ve Ankara
'da kullanılan çok sayıda eşyayı makam odasına taşıdı. Demiryolu çalışanlarının eşyalarına da odasındaki müzede yer veren Aydın, mütevazi müzesinde Osmanlı Dönemi'nde trenlerde kullanılan, eşya ve aletlere de bir bölüm ayırdı. 2011'de eski eşylaları toplamaya başladığını belirten Kenan Aydın, Burada sergilenen tüm malzemeler daha önce demiryollarında kullanılan objeler. Bunların içerisinde fenerlerden, haberleşme araçlarına, demiryolu çalışanlarının kullandığı kişisel eşyalara kadar bir çok malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri, Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara demiryolu hattında bulunan istasyonları tek tek gezerek bulduk, getirdik tamir ettirdik ve şu anda da sergiliyoruz. Tren garına gelen yolcularımıza ve misafirlerimize her zaman açığız diye konuştu.