01- 31 Ağustos 2022 asayiş verilerine göre; 30 bin 639 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 88 aranan şahıs yakalandı. 59 şahıs ise gözaltına alındı. Bin 63 şahsa adli - idari işlem yapılarak 62 göçmen yakalandı. 43 bin 85 araç kontrol edilerek 7 bin 424 araca cezai işlem uygulandı, 79 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.