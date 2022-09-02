Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı

02.09.2022 10:06
Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ağustos ayı asayiş verilerini paylaştı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ağustos ayı asayiş verilerini paylaştı. Kentte, ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı.

01- 31 Ağustos 2022 asayiş verilerine göre; 30 bin 639 şahsın GBT sorgulaması yapılarak 88 aranan şahıs yakalandı. 59 şahıs ise gözaltına alındı. Bin 63 şahsa adli - idari işlem yapılarak 62 göçmen yakalandı. 43 bin 85 araç kontrol edilerek 7 bin 424 araca cezai işlem uygulandı, 79 araç trafikten men edildi.

Kentte 290 işyeri kontrol edilerek 1 adet av tüfeği, 2 adet uzun namlulu silah, 3 adet kesici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 2.89 gram esrar, 45 adet sahte para, 135 bin 960 adet makaron, 134,9 gram metamfatemin, 38 kök kenevir, bin 680 paket kaçak sigara, 12 adet sentetik hap ele geçirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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