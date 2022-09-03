Polislerden Can'a sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Polislerden Can'a sürpriz

03.09.2022 15:08
Polislerden Can'a sürpriz

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan fiziksel engelli çocuğu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan fiziksel engelli çocuğu evinde ziyaret ederek sürpriz yaptılar.

Kavakyolu semtine oturan, polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan Can Ahmet Seçkin'i polisler evinde ziyaret ederek Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracıyla evinden alınarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaret edildi.

Can Ahmet ve polisler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde eğlenceli vakit geçirerek, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait kirpi ve ejder araçlarına bindirildi. Ailesi ile birlikte Can Ahmet'e çeşitli ikramlarda bulunularak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan hediyeler takdim edildi. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı Erzincan'da ağustos ayı içerisinde 88 aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Can Ahmet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden Can'a sürpriz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Polislerden Can'a sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement