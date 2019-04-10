Erzincan Emniyet Teşkilatından Vali Arslantaş'a Ziyaret

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.



Gerçekleştirilen ziyarette, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve beraberindeki şube müdürleri Polis Haftası münasebetiyle hafta boyunca düzenlenecek olan etkinliklere yönelik Vali Arslantaş'a bilgi verdiler.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü kutlayan Vali Arslantaş ise mesai mefhumu gözetmeksizin, özveri ile çalışan tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.



Güvenlik güçlerinin halkın huzur, can ve malının korunmasında verdikleri mücadelede özveri ile çalıştıklarını söyleyen Vali Arslantaş, "Gerektiği zaman görevlerinizi canınız pahasına yapıyorsunuz. Toplumumuz emniyet teşkilatımızın bu fedakarlığını, gayretlerini görüyor, dualarını eksik etmiyor. Devletimiz, milletimiz için çok anlamlı görevler yapıyorsunuz. Milletimizin ve bizlerin duaları sizlerle. Hayırlı görevler diliyorum" dedi.



İl Emniyet Teşkilatı olarak, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için gayret ettiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ise teşkilatın üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için verdiği desteklerden ötürü Vali Ali Arslantaş'a teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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