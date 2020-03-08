Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.


Her yıl yurt içi ve dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.


Hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelenler, snowboard, kızak ve kayak yaptı.

Ziyaretçilerden Elif Sude Akartepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde hava şartlarının son derece güzel olduğunu söyledi.


Ergan Dağı kayak pistinin hem uzunluğu hem de genişliğiyle Türkiye'deki sayılı pistlerden biri olduğunu belirten Akartepe, yaşlısından gencine herkesin kayak sporuna karşı ilgisinin arttığını ifade etti.


Halil Kömür ise Erzurum'dan geldiğini ve hafta sonu tatilini Ergan Dağı'nda geçirdiklerini belirterek, "Ergan Dağı'nın şu anda çok güzel bir havası var. Kayak için mükemmel. Ergan Dağı'nda bulunan kar kalitesi çok iyi. Ben herkese hafta sonunu boş geçirmeyip, Ergan Dağı'na gelerek kayak yapmalarını tavsiye ediyorum. Kayak sporunu öğrenmek için gelen çok sayıda vatandaşımız var ve oldukça kalabalık." diye konuştu.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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