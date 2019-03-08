Erzincan Erzincan'da Kadınların Başına Çiçek Yağdı

Erzincan'da kadınların başına çiçek yağdıErzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların başına gökyüzünden çiçek yağdı.

Erzincan'da kadınların başına çiçek yağdı



Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların başına gökyüzünden çiçek yağdı. Erzincan Belediyesi'nin organizasyonu ile havalanan paraşütçü kent merkezinin üzerinden üzerinde uçarak kadınlara karanfil attı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi farklı bir organizasyona imza attı. Kent merkezinin üzerinde motorlu yamaç parüşütü uçuran belediye, hazırladığı bin adet karanfili kent merkezi ve mahallelerdeki kadınların başlarına yağdırdı. Gün boyunca devam eden bu kutlamayı ilgiyle takip eden kadınlar ise atılan karanfilleri topladılar. Gökyüzünden yağan çiçekkeri gören kadınlar şaşkınlıkları gizleyemedi.



Gökyüzünden şehrin meydanına ve ana caddelerine yüzlerce karanfil yağdırdıklarını ifade eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy,Belediye İşi Gönül İşi' diyerek seçim çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bugün yeni bir renk katmak adına böyle bir çalışma yaptırdık. Bizler için çok değerli olan ve hayatımızın her alanında aktif rol alan kadınlarımıza jest yapmak amacıyla ve doğa sporlarıyla ünlü şehrimizde yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.

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