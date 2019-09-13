Erzincan erzincanlı prof. orman yangınlarına ilginç bir eylemle dikkat çekti

Erzincanlı Prof. orman yangınlarına ilginç bir eylemle dikkat çekti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Geçtiğimiz ay Kırklar Tepesi üzerinde çıkan orman yangınında zarar gören ağaçları sırtında kent merkezine taşıyan Prof. Dr. Kavukcu, yangınlara dikkat çekti.

Dünya genelinde yaşanan savaş, doğa katliamı ve şiddet olaylarına karşı gerçekleştirdiği ilginç eylemlerle gündeme gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi(EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Erzincan'da farklı bir protestoya imza attı. Geçtiğimiz ay kentin kuzeyinde bulunan Kırklar Tepesi'nde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında sırtında yanan ağaç dalları ile yürümeye çalışan Kavukçu Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Zaman zaman mola veren Kavukçu'ya vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kent merkezine taşıdığı ağaçların üzerinde bir süre sessizce oturdu. Çevresinde biriken meraklı kalabalık Kavukçu'nun eylemini meraklı gözlerle izledi.

'YANAN ORMANLARIMIZ İÇİN BİR SES DUYURMAK İSTEDİM

Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla Erzincan üzerinden çıkış yaptığını ifade eden ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu; 'Bu kentte bu yaz irili ufaklı 20 civarında yangın çıktı, tahribat var, kimi zaman bilinçli, kimi zaman bilinçsiz. Bunun dışında da Türkiye'nin bir çok kentinde en son İzmir'de olan yangında ormanların yanması ve bununlar birlikte canlıların yok olması ile birlikte tüm dünya da, Brezilya'daki yağmur ormanları ki tüm dünya endişe ile izliyor. Bu yaşananlar ile ilgili bir ses duyurmak istedim. Sanatçı olarak bunu görebildiğim için, daha önce yaptığım performanslara bir yenisi daha eklemeye çalıştım. Bunu Erzincan'da yanmış bir bölgede yanmış bir çam ağacını oradan taşıyarak, şehir merkezinde yürüyüşle, herkesin görebileceği bir alana yerleştirme yapılacak. Hem doğa adına hem de insan adına bir söz söylemek isdedimö dedi.