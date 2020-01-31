Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı - Son Dakika

Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı

6 saat önce

ERZİNCAN Erzurum istikametinde bir TIR kaydı, yol kapandı.

ERZİNCAN Erzurum istikametinde bir TIR kaydı, yol kapandı

Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]