Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı - Son Dakika

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Erzincan erzurum istikametinde bir tır kaydı, yol kapandı
6 saat önce
ERZİNCAN Erzurum istikametinde bir TIR kaydı, yol kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
ERZİNCAN Erzurum istikametinde bir TIR kaydı, yol kapandı
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