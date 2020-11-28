Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da sulama sezonu tamamlandı - Son Dakika

Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da sulama sezonu tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda üç ilde toplam olarak 352 bin da tarım arazisi sulanarak 219 milyon TL yıllık net gelir artışı elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığından sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti.

"Erzincan, Erzurum ve Ağrı'da 352 bin dekar tarım arazisi sulandı"

Bu kapsamda; Erzurum'da 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 5 Ekim 2020 tarihinde tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Sulama sezonunda Erzurum ilimizde 147 bin dekar tarım arazisi sulanarak 88 milyon TL yıllık net gelir artışı sağlanmıştır. Bununla birlikte Erzincan'da 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmış ve 183 bin dekar tarım arazisi sulanarak 119 milyon TL yıllık net gelir artışı sağlanmış, Ağrı'da ise 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu 30 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmış ve 22 bin dekar tarım arazisi sulanarak 12 milyon TL net gelir artışı sağlanmıştır. Böylece 2020 yılı sulama sezonunda Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerimizde toplam olarak 352 bin da tarım arazisi sulanarak 219 milyon TL yıllık net gelir artışı elde edilmiştir. 'dedi.

Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz." dedi.

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Erzurum ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı. - ERZİNCAN