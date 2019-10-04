Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta sarımsak zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Eylül ayı verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde sarımsak zam şampiyonu oldu.



Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,42 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,10 on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,10 artış gerçekleşti.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde sarımsak zam şampiyonu



TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Eylül ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta geçen ay yüzde 43,19 artış oranıyla sarımsak zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 38,77 oranıyla salatalık, yüzde 27,08 oranıyla çocuk kazağı, yüzde 20,50 oranıyla taksi ücreti, yüzde 20 artış ile tiyatro takip etti.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok havuç ucuzladı



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Eylül ayında fiyatı düşen ürünlerin başında havuç geldi. Eylül ayında havuç yüzde 24,11 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 16,99'luk düşüş ile limon izledi. Eylül ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 12,35 ile kadın kabanı, yüzde 11,18 ile tavuk eti, yüzde 5,52 ile numaralı gözlük cam ve çerçevesi yer aldı. - ERZİNCAN