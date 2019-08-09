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ERZİNCAN EŞEKLE KÖYLERİ GEZİP ÇOCUKLARA KİTAP VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITTI

1 saat önce

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesi'ne bağlı Yukarı Kartallı Köyü'nde doğan ve ilkokulu yokluklar içerisinde bitirdikten sonra İstanbul ardından Almanya'da yaşayan Ersin Bilge (56) 27 yıl sonra döndüğü baba ocağında eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesi'ne bağlı Yukarı Kartallı Köyü'nde doğan ve ilkokulu yokluklar içerisinde bitirdikten sonra İstanbul ardından Almanya'da yaşayan Ersin Bilge (56) 27 yıl sonra döndüğü baba ocağında eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
Çayırlı'nın Yukarıkartallı köyünde 1963 yılında dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokulu köyünde okudu. O günün şartlarında yokluklar içinde büyüyen ve ilkokuldayken kitap ve defter sıkıntısı çeken Bilge, okulu bitirince ailesiyle İstanbul'a gitti. Memuriyetten istifa ettikten sonra 1992'de Almanya'ya yerleşen Ersin Bilge çeşitli işlerlerde çalıştı, evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 27 Yıl sonra doğduğu topraklara dönen Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yanında getirdiği bine yakın kitap ve kırtasiye malzemelerini bulduğu bir eşeğe yükleyerek köy köy dolaştı. Köylerdeki çocuklarla buluşan Bilge onlara dünya klasiklerinden oluşan kitapların yanı sıra kalem ve defter hediye etti.
'BU BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'
1 Ağustos'ta başladığı köy gezileri sırasında, köylerde yabancı bir kişinin kitap dağıttığı haberini alan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Ersin Bilge'ye ulaştı. Bilge'nin hikayesini ve amacını duyunca kendisine ilçe eğitimine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İlçe de 11 köyde bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Bilge; 'Bu benim çocukluk hayalimdi, o yıllarda yokluk var, kitap, defter edinmek çok zordu, İstanbul'da yaşadım, yıllardır Almanya'dayım ama içimde hep bir uhte olarak kaldı. Uzun yıllar sonra gelince ilk iş olarak bu hayali gerçekleştirdim. Dünya klasikleri kitapları dağıttım, köylerde çocuklar büyük sevinç ve ilgiyle karşıladılar. Bu çocukların ileride çağdaş, bilgili ve eğitimli insanlar olarak ülkemiz için önemli işler yapması inancındayım diye konuştu.
Çayırlı, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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