Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon: "Korona esnafı da vurdu,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon: 'Korona esnafı da vurdu,... - Son Dakika

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon: "Korona esnafı da vurdu,...

6 saat önce

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, esnaf sanatkarların korona tedbirlerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, ""Korona esnafı da vurdu, ödemeler ertelenmeli" dedi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon:

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, esnaf sanatkarların korona tedbirlerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, ""Korona esnafı da vurdu, ödemeler ertelenmeli" dedi.


Limon, "Çarşılar, sokaklar boş. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehaneler, cafeler, internet-nargile kafeler, hamamlar, çay bahçelerinin çalışmaları bir süre durduruldu. İnsanlar büfelere, lokantalara, pastanelere, pide salonlarına gitmiyor. Taksiler, minibüsler boş dolaşıyor. Esnaf sanatkarların işleri düştü, gelirleri dip seviyeye geldi ama kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri aynen devam ediyor. Esnaf sanatkarlar vicdani bir şekilde işyerleri kapalı da olsa yanlarında çalışan insanların ödemelerini de aksatmamak durumundadırlar. Dolayısıyla, hiç olmazsa devlete olan ödemelere, devlet bankalarına olan kredi borçlarına esneklik getirilmeli, genelge ile faaliyetleri durdurulan üyelerimize faizsiz kredi ve finans desteği verilmeli, kesimin rahat nefes alması sağlanmalıdır. Ayrıca okul kantinleri gibi kamu kiracısı olan esnafımız var. Kamu, yerel yönetim ve vakıf kiracısı üyelerimizin kira ödemeleri hiç olmazsa bir süre dondurulmalı" diye konuştu.


Korona virüsünün Türkiye'yi de tehdit etmesiyle alınan tedbirlerin özellikle küçük işletmeleri zor duruma soktuğuna değinen Bedir Limon, "Alınan tedbirleri son derece yerinde buluyoruz, sağlık her şeyin başında gelir. Ancak ticaret dünyasının, ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler düşünülmeli. Bir süredir insanların yaşam tarzı değişti. Sokağa çıkmaya bile çekinir, işlerini evden bilgisayar başında halleder, mümkün olduğunca çevre ile olan ilişkilerini sınırlar hale geldiler. AVM'ler, büyük işletmeler bir şekilde olağanüstü durumun üstesinden gelebilir. Ancak sermayesi sınırlı olan esnaf sanatkarlarımız büyük işletmelerin dayanma gücüne sahip değil. Küçük işletmelerin hiç olmazsa devlete olan vergi, SGK primi ödemeleri, devlet bankalarına ve kefalet kooperatiflerine olan borçları ertelenmeli veya kolaylaştırılmalıdır. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çalışması bir süre durdurulan meslek kolları ve yan sektörleri için özel teşvik ve finans imkanları hayata geçirilmelidir. Sıfır faizli, uygun geri dönüşlü kredi imkanları sunulmalıdır. Esnaf kesimi için planlanacak önlemler de korona ile mücadelenin bir parçası olarak düşünülmelidir. Önlem alınmadığı takdirde korona virüsünden korunalım derken esnaf sanatkarları uçurumun eşiğinden kurtaramayacak hale gelebiliriz" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:57 Kaynak: İHA

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