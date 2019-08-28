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Erzincan essam karate hocası

1 saat önce

Ressam karate hocasıErzincan'da 36 yıldır karate antrenörlüğü yapan Özbek İdali (46) öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor.

Ressam karate hocası

Erzincan'da 36 yıldır karate antrenörlüğü yapan Özbek İdali (46) öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor. Bakır üzerine, kara kalem, yağlı boya ve sulu boya resimler çizen karate hocası bu hobisini öğrencilerine de aktarıyor.

Erzincan'da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali(46), hem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapıyor, hemde resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor. Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini de yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere resim yapmayı da gösteriyor.

Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, 'Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim, İlkokul çağlarında resim ile de ilgilenirken, öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir eğitim veya kursa gitmedim, Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum, karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorumö diye konuştu.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:33 Kaynak: DHA
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