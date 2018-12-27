Erzincan Feryatları Gerçeğini Aratmadı

Erzincan
'da, 27 Aralık
1939 yılında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğündeki depremin 79'uncu yıldönümü nedeniyle tatbikat yapıldı. 32 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği depremde senaryo gereği yakınlarını kaybedenlerin feryat etmeleri ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşatmaları gerçeğini aratmadı.
27 Aralık 1939 Erzincan depreminin 79'uncu yıl dönümü dolayısıyla Erzincan genelinde 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla, arama kurtarma ve yangın tatbikatı düzenlendi. Geçit beldesi eğitim ve tatbikat alanında gerçekleşen ve Vali Ali Arslantaş'ında izlediği tatbikatta çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşlar bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar üzerine tatbikat yapıldı.
Tatbikatta yakınlarını göçük altında kaybedenleri canlandıran Erzincan Üniversitesi
öğrencileri arama kurtarma çalışmaları süresince feryat ederek, gerçeğine uygun davrandı. Bir anda ağıtlar yakarak tatbikat alanına giren öğrenciler göçük alanlarındaki güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı ve izleyenleri duyguladırdı.
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik
, 27 Aralık 1939 depreminin 79'uncu yıl dönümünü anlamlandırmak amacıyla bir deprem tatbikatı düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi
Halkımızda farkındalık oluşturmak amacıyla. Bugün ki tatbikatımızda gerçek bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olayları burada senaryo halinde arkadaşlarımız icra ettiler. Üç enkaz burada arama kurtarma, dinleme ve köpekle arama, trafik kazası ve yangına müdahale. Bir yangına müdahale de nasıl sırasıyla ARAS, ENERYA ve ondan sonra da itfaiyenin müdahale edeceğini burada arkadaşlarımıza bizzat görsel olarak yaptık icra ettik. Bu tatbikatı sadece ilimizin imkan ve kapasitesini değerlendirmek amacıyla Erzincan ekiplerimiz katıldı. 20 kurum ve 300 kişilik bir ekiple bu tatbikatı icra ettik.
1939 Erzincan Depremi, Türkiye
'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 7.9 şiddetinde bir deprem oldu; 32 bin 962 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 bin kişi yaralanmıştı.