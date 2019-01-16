Erzincan Fırtına, Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu
8 dakika önce
Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Erzincan
'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle şehirler arası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Terminalde otobüs bekleyen vatandaşlar çatının uçmasından dolayı çıkan sesten dolayı deprem olduğunu zannedip korkarak terminal dışına kaçtı. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken terminal binasında maddi hasar meydana geldi. Terminal çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çevrede temizlik çalışması başlatıldı.
Bu arada Ardahan
'ın Göle
ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün (16 Ocak) tatil edildi. Ardahan- Posof
karayolu kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: DHA
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