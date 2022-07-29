Çarşı Mahallesinde bugün saat 14. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Erzincan Garında bulunan ve boş tadilatta olan lojmanın çatısından alevler yükseldi. Sıcak havanında etkisiyle alevler tamamen çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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