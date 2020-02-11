Erzincan Gaziler Derneği'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabri Taş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" sözlerine sert tepki gösterdi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın " Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "Korkunç" olacağı açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyürken bir tepkide Erzincan Muharip Gaziler Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Sabri Taş yaptığı açıklamada, Akıncı'nın Türkiye aleyhine yapmış olduğu açıklamayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.



"Kıbrıs gazileri olarak hakkımız helal etmiyoruz"



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamadan sonra şehitlerin kemiklerinin sızladığını ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye aleyhinde haince yapmış olduğu açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Kendisinin Türk olduğundan şüphe etmekteyiz. Kıbrıs 1974 yılında Barış harekatında 498 Mehmetçik, 340 Mücahit ve sivil olmak üzere 838 şehit ve yüzlerce yaralı verilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasına vesile olan şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bizler Kıbrıs Gazileri olarak bu zata hakkımızı helal etmemekle beraber canlarını kurtardığımız Kıbrıs halkından da beklentimiz malum zatı koltuğundan etmeleridir. Kıbrıs'tan defolup gitsin Türkiye olmasa Kıbrıs'ı kim tanıyacak, yavru vatanımıza bizler sahip çıktığımız gibi ölene kadar yine sahip çıkacağız. Bu zatın biraz gururu, varsa en kısa zamanda istifa edip gitmesini bekliyoruz diye konuştu. - ERZİNCAN