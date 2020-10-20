Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor

20.10.2020 10:09
Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor, System.String[]

TFF Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Erzincan Gençler Gücü Spor kadın futbol takımı futbolcusu Canan Yatel U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmesi camiada sevinçle karşılandı.

TFF Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden Erzincan Gençler Gücü Spor kadın futbol takımı futbolcusu Canan Yatel U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilmesi camiada sevinçle karşılandı.

TFF Kadınlar 2020-2021 futbol sezonunda 2. Ligde mücadele edecek olan Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü'nde milli takım sevinci yaşanıyor. Erzincan ekibinden defans oyuncusu Canan Yatel'in davet edildiği U19 Kadın Milli Takımı 24 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Başarılı oyuncu Canan Yatel, "6 yıldır futbol oynuyorum, futbol oynamaktan zevk alıyorum ve çok seviyorum kadınlarda futbol oynayabilir. Milli takım aday kadrosuna seçilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Bu süreçte her daim yanımda olan beni destekleyen ailem ve takım arkadaşlarıma, kulüp başkanıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Erzincan'ı da güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi.

Erzincan Gençler Gücü Spor kulübü başkanı Bülent Sarıkaya, "Daha önce milli takıma kalecimizi göndermiştik, bugün de milli takıma Canan kızımızı göndereceğiz. Canan bizim için çok önemli bir sporcu. Canan her gün yaklaşık bir buçuk saat yol kat ederek hiçbir antrenmanı kaçırmadı ve şu anda bu emeklerinin karşılığını milli takımı aday kadro çağır olarak almış oldu" diye konuştu.

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü antrenörü Hakan Or ise, "Biz bu yola çıktığımızda çocuklara sizi en üst noktaya getireceğiz diye söyleyip söz vermiştik.

Bunun en güzel örneği geçen sene milli takıma gönderdiğimiz kaleci Ebrar kızımızdı, bu sene de Canan aday kadroya davet edildi. Canan'ın gururuyla hepimiz gururlandık. . Çünkü kadın milli takım kadrosunda Almanya'dan Yurtdışından başka ülkelerden ve ülkemizin birçok büyük şehrinin büyük takımlarından gelen oyuncular var bunların arasında Canan'ın görmememiz hepinizi çok çok mutlu etti" diye konuştu.

U19 Kadın Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor), Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Seda Aleyna Altın (RC Gonesse), Dilan Bora (Hakkari Gücü), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Huriye Selçik (Horozkent Spor), Semanur Özçetin (Horozkent Spor), Selda Ataç (Dudullu), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Canan Yatel (Erzincan Gençler Gücü Spor), Şevval Bağcı (Fomget Gençlik ve Spor)

Orta Saha: Canan Çetin (Pendik Çamlık Spor), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Melisa Güleç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Rabiya İsgi (Horozkent Spor), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği Spor), Özge Tosun (Horozkent Spor), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlık Spor), Miray Işık (Hamburger SV)

Forvet: Azra Ardos (Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor), Ayşenur Mercan (Mezitli Mercanlar Spor Kulübü), Kübra Deniz (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Aleyna Gültekin (ALG Spor), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü) - ERZİNCAN

Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor
Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor

Erzincan, Futbol, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzincan Gençler Gücünde Milli takım sevinci yaşanıyor - Son Dakika Spor

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