Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti - Son Dakika

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

19.10.2020 15:07
Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti, System.String[]

Erzincan'da gençler 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı'nı ziyaret ettiler.

Erzincan'da gençler 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanlığı'nı ziyaret ettiler.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, gençlik liderleri ve gönüllü gençler Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ve muhtarları ziyaret ederek günlerini kutlayıp hediye takdim ettiler.

Ziyaret dolayısıyla açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devlet kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Fedakarca hizmetlerini yürüten muhtarlara, yapmış oldukları bu kutsal görevden ötürü şükranlarımı sunuyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Erzincan Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Kurtuluş Kılıç ise, "Muhtarlar ülkemizdeki yerel demokrasinin en köklü kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Biz Muhtarlar olarak bir yandan mahalle sakinlerimizin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz." diye konuştu.

19 Ekim Muhtarlar Günü ziyareti, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ERZİNCAN

Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti
Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti

Erzincan, Köroğlu, Muhtar, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, muhabir patlamaya canlı yayında yakalandı Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Avcılar'da balta ve sopalarla darbedilen aile, dehşet veren o anları anlattı Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı         
14:42
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş         
13:05
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 15:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan Gençlik Merkezinden Muhtarlar Günü ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei