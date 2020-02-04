Erzincan genelinde kar tatili - Son Dakika

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.



Vali Arslantaş, attığı tweette, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." dedi.



Kar tatili öğrencileri sevindirdi



Öte yandan kar tatili öğrencileri bir hayli mutlu etti. Vali Arslantaş'ın kar tatili bilgisine yorum yapan bazı öğrenciler şu tweetleri attı.



Mertkayser: Vali baba oley canını yerim



Nur Erdoğan: Allah senden razı olsun sayın valim



Nisanurcanbaba: Cumhurbaşkanı ol Cumhurbaşkanı



Cmkaan06: Bundan sonra Cumhurbaşkanım sizsiniz



Nurr_s: Ağzından bal damlıyor kral - ERZİNCAN