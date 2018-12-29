Son Dakika Haberleri: Erzincan Girvelik Şelalesi Karla Bir Başka Güzel

Erzincan Girvelik Şelalesi Karla Bir Başka Güzel

31 dakika önce

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'ndeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'ndeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi. 65 metre yüksekliğinde ve 3 kattan oluşan şelale yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrarken, kış ayları ile birlikte yağan karın etkisi ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. İstanbul'dan Erzincan'a gelen Duman ailesi, beyaz örtüsüne bürünen şelaleyi gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Erzincan kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi kar yağışının etkisi ile adete gelinliğini giydi. 65 Metre yüksekliğinde ve 3 kattan oluşan şelale yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrarken, kış ayları ile birlikte yağan karın etkisi ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kentin önemli turistik değerlerinden biri olan Girlevik Şelalesi kış aylarında da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yemin Töreni için İstanbul'dan Erzincan'a gelen Ahmet Duman ve Ailesi şelalenin olduğu bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Girlevik Şelalesi'ni ilk kez görme fırsatı bulduklarını söyleyen Duman; Gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Çağlayan, Erzincan, Ekonomi
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