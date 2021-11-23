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Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

23.11.2021 16:13
Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, Gümüşhane, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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