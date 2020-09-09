Erzincan, Gümüşhane, Trabzon demiryolu projesi - Son Dakika

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon demiryolu projesinin bölge ve ülke ekonomisine değer katacak bir proje olduğunu belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in zenginliklerinin dünya ile buluşmasının Trabzon Limanı üzerinden gerçekleşmesini öngören projenin 100 yıllık geçmişi olduğunu vurguladı.

Hatta yer alan şehirlerdeki zengin metal maden yataklarının işletilmesi ve dünyaya pazarlanması açısından projenin önemli olduğuna dikkati çeken Kara, demiryolunun üretim maliyetlerini düşürerek, dünya ile daha rahat rekabet imkanı sağlama fırsatı oluşturacağının altını çizdi.

Kara, projenin bölgenin sosyo ekonomik gelişmişliğine katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi İpekyolu'nun denize açılan kapısı olan Trabzon'dan bu hat sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da üretilen mallar dünyaya daha rahat ihraç edilebilecektir. Ayrıca tersine bir hareketle, ticaretimizin her geçen gün geliştiği Rusya pazarından alınan ürünler, Türkiye'nin birçok bölgesine düşük maliyetli şekilde dağıtılabilecektir. Trabzon, bu hat sayesinde Pekin Londra arasında inşa edilen ve Marmaray'la boğaz geçişi tamamlanan büyük demiryolu hattına dahil olacak ve dünya ticaretinin bu en önemli hattının denize açılan kapılarından birisi haline gelecektir. Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ve lojistik merkez de dünya ticaret hattına bağlanacaktır."