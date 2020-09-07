Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon demiryolu projesi - Son Dakika

Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon demiryolu projesi güzergahında yer alan ticaret ve sanayi odaları ile borsaların temsilcileri video konferansla bir araya geldi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) organizasyonda düzenlenen toplantıda konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 2018 yılında altyapı ihalesi yapılan demiryolu için projenin ilgili kuruma teslim edildiğini belirterek, beklentilerinin projenin yatırım programına alınarak devamının sağlanması olduğunu ifade etti.

Projeyi istemelerindeki amaçlara değinen Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik bölge olan Gümüşhane'deki maden yataklarının işletilmesi, ekonomiye katılması, katma değer yaratılması, buna bağlı olarak istihdamın gelişerek ihracatın artması ve bölgenin sosyo ekonomik gelişmişliğine katkı sağlanmasıdır. Projenin Erzincan'dan başlayarak Gümüşhane üzerinden Trabzon'a, sahilden de endüstri bölgesi ve lojistik bölgeye uzamasıyla ortaya çıkacak güzergahın ekonomik yönden daha rantabl olacağı açık ve nettir. Bizim üzerinde durduğumuz konu bu doğrultudadır. Projenin yatırım programına alınması konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız."

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise projenin tarihi ipek yolu güzergahında planlanan 100 yıllık bir proje olduğuna işaret ederek, "Bölgemizin ve ülkemizin en önemli ulaşım ve lojistik noktalarından birinde olan Trabzon'un apayrı bir konumu vardır ve proje hazırlanırken doğru bir karar verilmiştir. Karadeniz'e kıyısı olan bütün devletlerin Ortadoğu, Uzakdoğu ve özellikle Çin'le irtibatının sağlanabileceği en rantabl nokta Trabzon üzerinden Gümüşhane ve Erzincan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan da beklentilerinin projenin devam etmesinden yana olduğunu belirtti.

Toplantıya, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Of Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Murat Zırıh, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon Demiryolu Platformu sözcüleri Şaban Bülbül ve Mustafa Yaylalı da katıldı.