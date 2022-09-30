Erzincan gündem haberi | Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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Erzincan gündem haberi | Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

30.09.2022 01:45
Erzincan gündem haberi | Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

Erzincan gündem haberine göre KENT MERKEZİ VE ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİErzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem, kent merkezi ve Erzurum'da da hissedildi.

KENT MERKEZİ VE ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİ

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem, kent merkezi ve Erzurum'da da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzincan gündem haberi | Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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