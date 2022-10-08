Bunun üzerine bir itfaiye görevlisi köpeğin girdiği pencereden bodruma inip onu dışarıdaki görevlilere uzattı.

Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, bir köpeğin, evin bodrumunun dışında zemin seviyesinde yer alan penceresinden içeri girip iç kısımdaki duvarın yüksek olması nedeniyle dışarı çıkamadığını fark etti.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan gündem haberi | Erzincan'da bodrumda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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