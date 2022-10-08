Erzincan gündem haberi | Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan gündem haberi | Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

08.10.2022 20:02
Erzincan gündem haberi | Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Erzincan haberlerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Çaltı köyünde bakım onarım için elektrik direğine çıkan işçilerden Zakir Yıldız (30), akıma kapıldı. Direkte asılı kalan Yıldız, ekip arkadaşları tarafından indirildi.

Yaralı Yıldız, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan gündem haberi | Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika

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