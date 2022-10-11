Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

11.10.2022 17:18

Erzincan'da, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karağaç Mahallesi 785. Sokak'ta İ.Ş. ile A.Y. arasında bir süredir devam eden husumete dayanan tartışma büyüdü.

Bunun üzerine İ.Ş, yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Aracıyla kaçtığı belirlenen İ.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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