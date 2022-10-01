Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.41'de merkez üssü Tercan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremden sonra saat 09.04'te 3.8 ve 09.24'te ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntılar oldu.Öte yandan Tercan ilçesinde 30 Eylül günü saat 00.49'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: DHA

Tercan, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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