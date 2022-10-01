Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

01.10.2022 10:37
Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Erzincan gündem haberi | ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.41'de merkez üssü Tercan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremden sonra saat 09.04'te 3.8 ve 09.24'te ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntılar oldu.Öte yandan Tercan ilçesinde 30 Eylül günü saat 00.49'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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Kaynak: DHA

Tercan, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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