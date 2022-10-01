ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 08.41'de merkez üssü Tercan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremden sonra saat 09.04'te 3.8 ve 09.24'te ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntılar oldu.Öte yandan Tercan ilçesinde 30 Eylül günü saat 00.49'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Son Dakika › Güncel › Erzincan haber! Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika