Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Erzincan'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hakan G'nin kullandığı 24 AAH 761 plakalı otomobil, Fevzipaşa caddesi TEDAŞ kavşağında Efe M.K. idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, her iki sürücü ile araçtaki Y.K. ve motosikletteki D.K, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Efe M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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