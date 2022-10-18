Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 11:42
Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Erzincan haberine göre Erzincan'da, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da, yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, batı illerine gitmek üzere yola çıkan otobüste, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı Tur otobüsünde 8 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:13:48. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement