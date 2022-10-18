Bu kapsamda yapılan kontrollerde, batı illerine gitmek üzere yola çıkan otobüste, kaçak olarak yurda giren Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzincan haberi... Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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