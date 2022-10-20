Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

20.10.2022 13:19
Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan haber: Erzincan'da emniyet ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da emniyet ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla, Erzincan il genelinde "Genel Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, bin 627 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 857 aracın denetim ve kontrolü yapılarak;

6 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 2 bin 562 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından bin 823 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 5 bin 469 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 73/c, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmaktan 427 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan bin 776 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-1, gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmaktan 196 TL trafik idari para cezası uygulanarak 3 kişiye TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve 1 kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefet etmekten adli işlem yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan 1 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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