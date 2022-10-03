Erzincan haberi... Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" - Son Dakika
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Erzincan haberi... Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması"

03.10.2022 14:57
Erzincan haberi... Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması"

Erzincan 3. sayfa haberine göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı. 7 sürücüye toplamda 9 bin 448 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Erzincan'da da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Bu çerçevede seyir halinde yapılan denetimlerde;

324 kişi, 11 araç, 4 kafe, 8 kıraathane, 4 park kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Eski Kemah kavşağında sabit yol uygulaması şeklinde yapılan denetimlerde ise 226 kişi, 86 araç kontrol edilerek, 3 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan bin 281 TL, 1 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve araç sahibine 3 bin 674 TL, 1 kişiye araç sürerken telefonla konuşmaktan 427 TL, 1 kişiye kasksız motosiklet sürmekten 196 TL, 1 kişiye ise sigortasız araç kullanmaktan 196 TL, olmak üzere toplamda 9 bin 448 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan haberi... Erzincan'da 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan haberi... Erzincan'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" - Son Dakika
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