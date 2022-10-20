Bu çalışma çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerde, Ağrı 'dan İstanbul 'a gitmek üzere yola çıkan bir kamyonetin kasasında arama yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan haberi: Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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