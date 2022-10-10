"Savaşan Şahinlerin Türk Dünyasını Selamlama Gösterisi" yapıldı

Erzincan'da, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Savaşan Şahinlerin Türk Dünyasını Selamlama Gösterisi" gerçekleştirildi.

Erzincan'da, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında "Savaşan Şahinlerin Türk Dünyasını Selamlama Gösterisi" gerçekleştirildi. 43 ülkeden yaklaşık 800 uzman akademisyen ve aksakallının katıldığı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde, TDT'nin Aksakallılar Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu" programı kapsamında gösteri uçuşu yapıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi içerisinde, sempozyuma katılanlar, savaş uçaklarının gösterisini coşkuyla izledi. Programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk dünyasından sempozyuma gelen katılımcılar, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

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