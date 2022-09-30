Erzincan haberleri: Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzincan haberleri: Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

30.09.2022 01:20
Erzincan haberleri: Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Erzincan haberler... ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilere göre, saat 00.49'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Erzincan, Tercan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan haberleri: Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan haberleri: Erzincan'da 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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