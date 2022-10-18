Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

18.10.2022 15:29
Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

Erzincan haberi: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 15 gün boyunca yapılan denetim ve uygulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 16 kişi ile 33 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç aletleri ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 15 gün boyunca yapılan denetim ve uygulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 16 kişi ile 33 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç aletleri ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eylül ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 16 bin 725 GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı. 9 kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken 195 kişiye de adli idari işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 33 kaçak göçmen de yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan 18 bin 880 araç kontrolünde ise 3 bin 802 araca cezai işlem uygulanırken 28 araç trafikten men edildi.

Diğer yapılan asayiş uygulamalarında da, 142 iş yeri kontrol edilerek, 2 adet kesici alet, 1 adet tabanca, 467,46 gram esrar, 600 kilogram tütün/nargile, bin 820 adet makaron, 317 paket kaçak sigara, 10,70 gram metamfatemin ve 131 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan haberleri | Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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