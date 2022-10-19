Erzincan haberleri | Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan haberleri | Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

19.10.2022 15:52
Erzincan haberleri | Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Erzincan bölgesinden gelen habere göre Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Erzincan Adalet Sarayı'nda dün görülen bir davanın duruşmasının ardından adliye önündeki bir iş yerinde tartıştığı Abdulkadir K'yi (41) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.P'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.P, savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün adliyedeki bir duruşmanın ardından salondan çıkan tarafların yakınlarından S.P. ile Abdulkadir K. arasında adliye önündeki iş yerinde tartışma çıkmıştı. S.P'nin tabancayla ateş açtığı Abdulkadir K, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan haberleri | Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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