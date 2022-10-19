Dün adliyedeki bir duruşmanın ardından salondan çıkan tarafların yakınlarından S.P. ile Abdulkadir K. arasında adliye önündeki iş yerinde tartışma çıkmıştı. S.P'nin tabancayla ateş açtığı Abdulkadir K, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan haberleri | Erzincan'da duruşma sonrası tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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