Erzincan'da dün A.Y ile aralarında daha önceden husumet bulunan İ.Ş. ve oğlu P.Ş. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle A.Y'yi yaralayan baba ve oğlu emniyet ekiplerince yakalanmıştı.

Erzincan 'da iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan haberleri! Erzincan'daki silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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