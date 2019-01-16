Erzincan Havalimanı'nda 494 Bin 226 Yolcuya Hizmet Verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2018 yılı Erzincan verilerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2018 yılı Erzincan verilerini açıkladı.



Erzincan Havalimanından 2018 yılında 494 bin 226 yolcu yararlanırken, toplam 3 bin 655'uçak seferi yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında Erzincan Havalimanı'nda 494 bin 226 yolcu ve 3 bin 655'e uçağa hizmet verildiği belirtildi. Erzincan Havalimanından 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 11 dış hatta, 3 bin 644 da iç hatta olmak üzere toplam 3 bin 655 uçak seferi yapıldı. 2017 yılının aynı döneminde havalimanından 3 bin 379 iç, 25 dış hat seferi yapılmıştı.



Erzincan Havalimanından 2018 yılı içerisinde 493 bin 854 iç hat, 372 dış hatta olmak üzere toplamda 494 bin 226 yolcu yararlanırken bir önceki yıla göre Yüzde 12 oranında yolcu sayısında artış meydana geldi. DHMİ verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre geçtiğimiz yıl havalimanı 440 bin 322 iç, bin 305 dış hat olmak üzere toplam 441 bin 627 yolcusunu ağırlamıştı.



Havalimanından 2018 yılı Ocak Aralık ayları arasında 3 bin 183 iç, 5 dış hat ticari uçak seferi yapıldı. İç hat ticari sefer geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterirken, dış hat ticari uçak seferi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında azalış gösterdi. 2017 yılında İç hat ticari sefer sayısı 2 bin 903 olurken dış hat ticari uçak sefer sayısı 13 uçuş olarak kaydedilmişti. 2018 yılı içerisinde Erzincan hava limanından iç hatta 3 bin 778 ton, dış hatta ise 9 ton olmak üzere toplam 3 bin 787 ton yük taşındı. 2017 yılı aynı dönemde ise hava limanından iç hatta 3 bin 609 ton, dış hatta ise 34 ton olmak üzere toplam 3 bin 644 ton yük taşındı. - ERZİNCAN

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