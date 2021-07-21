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ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika

ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

21.07.2021 01:39

ERZİNCAN Havalimanı'na eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un ismi verildi.

ERZİNCAN Havalimanı'na eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un ismi verildi. İsim değişikliği nedeniyle düzenlenen törende konuşan merhum Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, "Sevgili babamız gençlik yıllarından başlayarak hayatının son anına kadar ülkeye hizmet için çalışmıştır. Bu havalimanının Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak adlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruzö dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan'da hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini bildirdi. Erzincan Havalimanı'nın isminin değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra isim değişikliği bugün akşam yapılan törenle gerçekleştirildi. Erzincan'da düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Akbulut Ailesi ve çok sayıda Erzincanlı katıldı. Vali Mehmet Makas, Erzincan'ın yetiştirdiği bir devlet adamına vefa gösterildiğini söyledi. Akbulut ailesi adına konuşan Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, "Sevgili babamız gençlik yıllarından başlayarak hayatının son anına kadar ülkeye hizmet için çalışmıştır. Ülkemizde çok şerefli görevleri yapmak ona kısmet olmuştur. Bu havalimanının Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak adlandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruzö dedi.

ÖZAL'IN EN YAKIN ARKADAŞI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Nisan'da vefat eden Yıldırım Akbulut'un Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini söyledi. Akbulut'un isminin yaşatılacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından biri olan eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut'un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı'nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik. Merhum Yıldırım Akbulut, Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı yıllarda merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Milletvekilliği, Bakanlık, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık ile aziz milletimize hizmet yolunda en üst düzeylerde görevler ifa ettiö diye konuştu.

LOJİSTİKDE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA

2003 yılından bu yana ulaşımda, haberleşmede, bilişimde, dünyayla rekabet edebilmek için yılmadan yorulmadan çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 108 milyar Lira yatırım yaptık. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz arasında; Türkiye'yi, ulaşımın her modunda uluslar arası bir koridora dönüştürdük. Biz devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlıyoruz. Nihai hedefimiz; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek Bütünsel Kalkınmayı hayata geçirmek. Bunun için de Türkiye'yi Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projeleri bu hedefleri hayata geçirmek için tamamladık ve hizmete sunduk. Çok yakın bir zamanda da Türkiye'nin lojistik bir süper güç olmasına çok önemli katkı sunacak Kanal İstanbul'un temelini attık. Bu dev prestij projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş Yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da ağırlık vererek 15 bin kilometre tek yol tamamladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza ise bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. Demiryollarında reform sürecini başlattık. 2003 yılına kadar el değmeyen demiryollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray'la iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya çıkartarak hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduk. Kapasitemizi artırarak, lojistik hareketliliği daha etkin ve verimli yönetebilmek adına, denizlerimiz ve limanlarımızda da atılımlar gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Açılışını yaptığımız Filyos Limanı'mızın yanı sıra, Çandarlı ve Mersin limanlarımızda genişletme çalışmalarımızı en hızlı zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Rize İyidere Lojistik Limanımızı hizmete almak için de çalışmalarımız hızla sürüyor.ö

KANAL İSTANBUL ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILA DAMGA VURACAK BİR YATIRIM

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir yatırım Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray'ı ve büyüyen endüstrisiyle, Avrasya'nın ekonomi, finans, ticaret merkezi olacakö dedi.

YILDIRIM AKBULUT'UN İSMİ YAŞATILACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün bir araya gelmemizin sebebi çok değerli hemşerimiz ülkemizde bir faniye nasip olacak birçok önemli görevi Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Bakanlık Milletvekilliği ve en son Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyeliği gibi önemli ve onurlu görevleri yapan değerli büyüğümüz Yıldırım Akbulut'un ismini yaşatacak Erzincan Havalimanının isim değişikliği vesilesiyle bir araya geldik. Vefa bilmek önemli bir şeydir. kadir bilmek önemli bir şeydir biz de milletvekillerimizle bir araya geldik, dedik ki merhum Başbakanımızın adını ölümsüzleştirecek bir iş yapalım ve bu havalimanının isminin Yıldırım Akbulut olmasına karar verdik. Meseleyi Cumhurbaşkanımızı açtık Allah kendisinden razı olsun orada hiç tereddüt etmeden 'tabii' dedi derhal Ulaştırma Altyapı Bakanımız Adil Bey'e söyledi gerekli işlemler yapıldı ve bugün de buradayız. Vesile olan emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başbakanımız Yıldırım Akbulut nasıl bir insandı diye sorarlarsa adam gibi adam, çok iyi bir insandı kime sorarsanız sorun, biz onu sevdik, o hak, hukuk bilen kibarlığıyla, dürüstlüğüyle Türk siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmıştırö diye konuştu. Konuşmaların ardından Erzincan Havalimanı'nın ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirildi.

ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Erzincan Havalimanı, Yıldırım Akbulut, Başbakan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZİNCAN HAVALİMANI'NIN İSMİ 'ERZİNCAN YILDIRIM AKBULUT' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika


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