Erzincan Havalimanının enerjisi "Güneşten" - Son Dakika
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Erzincan Havalimanının enerjisi "Güneşten"

6 saat önce

Panasonic, havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ve Türkiye'de bu kapsamdaki ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisinin (GES) üretime başladığını bildirdi.

Erzincan Havalimanının enerjisi

Panasonic, havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ve Türkiye'de bu kapsamdaki ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisinin (GES) üretime başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Panasonic ve Girişim Elektrik ortaklığındaki projeyle yıllık 2,09 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemin her geçen gün arttığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde birbiri ardına gerçekleşen projelerle, Türkiye bu sınırsız enerji kaynağından daha fazla yararlanıyor. En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisinin kullanıldığı ve Girişim Elektrik iş birliğinde gerçekleştirilen Erzincan Havalimanı GES ile elektrik enerjisinin yarıya yakınını karşılanacak ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri kazandıracak. Söz konusu GES proje için 3779 adet 325 vat panel yerleştirilerek 6310 metrekare alan kullanıldı."

Toplamda 7 ayda tamamlanan projede Panasonic, kullanılan ekipmanlara 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl da performans garantisi verecek. Ürünlerin, 25'inci yılın sonuna ulaşıldığında yüzde 86,2 performans değeri ile çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Panasonic, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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