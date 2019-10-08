Erzincan HEM'den ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursu

Erzincan'da Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kursları ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin bu alandaki ihtiyaçlarını tüm imkanlarıyla karşılayacaklarını söyledi.

HEM bünyesinde açılan kursların takipçisi olacağını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Üniversite sınavına girmek isteyen tüm öğrencilere yönelik açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına 11'i kadrolu olmak üzere toplan 26 alanında uzman öğretmen görev yapıyor. Bu yılki eğitimlere 18 sınıfta toplam 389 öğrencimizle başladık. Amacımız hayat boyu öğrenmede yediden yetmişe kadar öğrencilerimizin arzu etmiş oldukları alanda en güzel eğitimi bunlara vermek. Kurslarımız hafta içi öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere ve hafta sonu olmak üzere devam edecektir."