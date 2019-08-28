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Erzincan heyeti Bursa'ya çıkarma yaptı

17 dakika önce

Erzincan heyeti Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım ortamının canlandırılması amacıyla Bursa'da görüşmelerde bulundu.

Erzincan heyeti Bursa'ya çıkarma yaptı, System.String[]

Erzincan heyeti Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım ortamının canlandırılması amacıyla Bursa'da görüşmelerde bulundu.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın ve Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk Nayman; Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım ortamının canlandırılması, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla Bursa'da tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcı iş adamları ile biraraya gelerek, Erzincan'daki yatırım imkanları ve işbirliği konularına yönelik teşvik ve bilgilendirmelerde bulundular.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Erzincan heyetine, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan eşlik etti.


Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6'ncı bölgede bulunan Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım imkanları ve işbirliği fırsatlarının yanı sıra Erzincan'ın sosyo-ekonomik yapısının tanıtıldığı toplantıda; yatırımcı iş adamlarından alınan olumlu neticeler kapsamında ileriki günlerde Bursa ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odaları öncülüğünce yatırımcı iş adamlarının Erzincan'da misafir edilerek, kendilerinin Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde gezdirilmesi kararlaştırıldı. - ERZİNCAN

Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
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